Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’nın doğusunda Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bölgelerdeki hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 hindinin telef olduğu belirtildi.

Lubartow bölgesindeki yetkililer, çiftliklerdeki binlerce hindiyi hastalık nedeniyle itlaf edeceklerini açıklamıştı. Polis, salgından etkilenen bölgeye dışarıdan giriş çıkışları tedbir amaçlı yasakladı.

Kuş gribi virüsünün çiftliklere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor.