Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi, tezkereyi memnuniyetle karşıladı
02.01.2020 - 23:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı.
Kaynak: AA
Etiketler : libya,tezkere,memnuniyet,
672653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/672653.aspx
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