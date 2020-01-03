Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "BM, 1 Ocak'ta, Suriye'nin kuzeybatısı İdlib'in Sarmin yerleşkesine yapılan bombalı saldırıda birçok kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığına dair haberler konusunda büyük endişe duyuyor.” denildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş aileler için sığınak olan bir okulun önüne bomba düştüğüne dikkat çekilerek, bütün taraflara sivillerin güvenliği konusunda gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

İdlib için BMGK cuma günü acil toplanacak

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) ocak ayı başkanlığını yürütecek olan Vietnam Daimi Temsilcisi Dang Dinh Quy, BM’de düzenlediği basın toplantısında, İdlib’teki son durumu görüşmek üzere Güvenlik Konseyinin bugün acil toplanacağını belirtti.

Quy, acil toplantı çağrısının Fransa ve İngiltere tarafından yapıldığını kaydederek, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un kapalı oturumda konsey üyelerini İdlib’teki saldırılar konusunda bilgilendirileceğini söyledi.

Ülkesinin uzun yıllar savaş yaşadığını hatırlatan Quy, "Savaş ne demek çok iyi biliyoruz. Bu nedenle İdlib’te ateşkes ilan edilerek barışçıl çözümü istiyoruz. Önce sivil ölümler durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu açıklamıştı.

İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esad rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardımanı altında bulunuyor.