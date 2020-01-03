Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/YPG, Suriye’de bir diğer terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşma ve dayanışmaya devam ediyor. DEAŞ ile mücadele ediyormuş algısı oluşturarak Batı’nın desteğini sağlamaya çalışan PKK/YPG, daha önce Rakka’dan DEAŞ’lıların elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer iş birliği ise Barış Pınarı Harekâtı sırasında gerçekleşmişti. Mehmetçik Tel Abyad’a gireceği sırada ilçedeki hapishanede tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800’ü bulan DEAŞ’lılar, PKK/YPG’li teröristler tarafından Türkiye’ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından iki terör örgütü arasında yeni bir işbirliği daha gerçekleşti. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Haseke’de bulunan Hol Kampı’ndan 60 DEAŞ’lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG’li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ’lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi. Ankara İHA