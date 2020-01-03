Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat Uluslararası Havaalanı’na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucunda hayatlarını kaybeden ve aralarında İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de bulunduğu 15 kişinin cesedinin kimlik tespiti için inceleme yapılması bekleniyor.

Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda Süleymani ile Mühendis’i taşıyan 2 aracın füzeyle vurulması sonucu birçok cesedin araçların içerisinde kül olduğu ve parçalandığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Cesetlerin DNA testi için Bağdat'ta bulunan Müsenna Askeri Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.