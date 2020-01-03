Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Al Arabiya kanalı sunucusu 51 yaşındaki Najwa Kassem, Dubai'deki evinde ölü bulundu. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği ifade edildi. 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilen Kassem, General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gündem olmuştu. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" diye soran başarılı sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Mismari'nin cevabı karşısında, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor" diye soran Kassem, şaşkınlığını gizleyememişti.