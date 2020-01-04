Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Libya’da meşru hükûmete darbe yapmaya çalışan isyancı General Halife Hafter’in Sözcüsü Mismari, kanala bağlanarak Kasım’ın sorularını cevaplandırmıştı. Mismari’nin “Trablus’a niçin giremiyorsunuz? Problem ne” sorusuna Mismari “Miga üssünde bulunan ve Türk subaylarının da kullandığı Türk yapımı bir top var. Türk askerleri bizim girmemizi engelliyor” demişti. Mismari’nin cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kasım “Yani şimdi sizi sadece bir Türk topu mu engelliyor” diye tepki göstermişti. 20 Aralık’ta yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Hafter’in generaliyle dalga geçilmişti. Hafter’in sözcüsünü canlı yayında rezil eden Kasım, Dubai’deki evinde ölü bulundu. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği ifade edildi. Kasım, 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti. Kasım’ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklansa da sosyal medyada öldürüldüğüne dair iddialar yer aldı.