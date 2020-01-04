Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de kabul edilen Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere Libya’da memnuniyetle karşılandı. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Türkiye’den yardım talebinde bulunduğunu hatırlatan Libya Devlet Yüksek Konseyi, “Savaş suçlusu Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emîrlikleri, Mısır, Rusya ve Fransa gibi ülkeler halkımızı öldürüp, acı çektirerek yıkımlar gerçekleştirdi. Bu durum halkımızı ve sivilleri korumak adına Türk dostlarımızdan meşru bir şekilde destek talep etmeye sevk etti. Türkiye parlamentosunda tezkerenin kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz” denildi. Libya, Türkiye’nin asker gönderme kararından memnuniyet duyduğunu açıklarken, UMH’yi devirmek için çaba gösteren ülkeler tepki gösterdi.

Mısır: Darbeci Hafter’in en büyük destekçisi Mısır “Tezkeresinin parlamentodan geçmesini en sert ifadelerle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Rusya: Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Trablus’un talebi doğrultusunda Libya’ya asker göndermenin krizi daha da derinleştirebileceğini ve karmaşık hâle getireceğini öne sürdü. Slutskiy, “Türk Parlamentosunun kararı endişe verici” ifadesini kullandı.

Almanya: Tezkerenin onaylanması Alman medyasında da geniş yankı buldu. Alman NTV haber kanalı “Kuzey Afrika’da nüfusunu artırmak isteyen Türkiye, Libya’ya asker göndermesinin yanında, bölgedeki doğalgaz ve yer altı zenginlikleriyle de ilgileniyor” yorumunda bulundu. Spiegel dergisi “Erdoğan Libya’da ne yapmak istiyor?” başlığını kullanarak yaşanan gelişmeden okurlarını haberdar etti.

Avrupa Birliği: Tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin “endişe verici” olduğunu savunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Libya krizine askeri yollardan çözüm bulunamayacağını iddia etti. Stano, sahada çatışan taraflara destek vermenin ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaşmasından öte bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

FAS: ARA BULUCU OLABİLİRİZ

Öte yandan Fas hükûmeti, Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını açıkladı. Hükûmet Sözcüsü Hasan Abyabe ülkesinin Libyalı kardeşlerinin problemini çözmek için onlarla birlikte çaba sarf ettiğini söyledi. Ülkesinin, Libya’nın egemenliğine ve Suheyrat Anlaşması’nı uygulamak için gösterdiği gayrete saygı duyduğunu belirten Abyabe “Mağrip Arap Birliğine üye bir ülkenin sıkıntılarını çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız” dedi. UMH, Arap Birliğinin 31 Aralık 2019’daki Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği sebebiyle Katar, Sudan ve aralarında Fas’ın da bulunduğu Mağrip ülkelerine teşekkür etmişti.