Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, son dört gün içinde 44 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi. Hallaj, geçen yılın kasım ayı başından bu yana özellikle rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 328 bin 418’e bine ulaştığını ifade etti. Saldırıların yeniden şiddetlenmesi hâlinde İdlib’in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması sebebiyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.