Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Koruyucu Tıp Birimi Müdürü Mecdi Zahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın Haziran 2019'dan bu yana 200 kızamık vakası tespit ettiğini söyledi.

Hastalığa yakalananlardan ikisinin yaşamını yitirdiğini belirten Zahir, kızamığa Gazze'ye komşu ülkelerde rastlanıldığını, hastalıkla uluslararası sağlık prosedürlerine uygun şekilde mücadele ettiklerini dile getirdi.

Yarından itibaren 6-12 aylık çocukların aşılanması işlemine başlanacağını anlatan Zahir, hastalığın teşhis edildiği kişilerin yaş gruplarına ilişkin bilgi vermedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, geçen yıl temmuz ayında Filistin'de çocuklardaki aşı oranının yüzde 99'u aştığını duyurmuştu.