Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşlarının, İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
Bölgedeki son gelişmelerin hatırlatıldığı açıklamada, İran'daki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği vurgulandı.
- Irak'ta ABD-İran gerginliği
ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.
İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.