Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşlarının, İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Bölgedeki son gelişmelerin hatırlatıldığı açıklamada, İran'daki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği vurgulandı.

- Irak'ta ABD-İran gerginliği

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.