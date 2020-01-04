İsrail'in birçok bölgesinde devam eden şiddetli yağış, sel felaketine neden oldu. Tel Aviv'in sular altında kalmasının ardından yetkililer, bir binanın asansör bölümünde sel sularında mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Selde araçlarında mahsur kalan 5 kişi sivil savunma ekiplerince kurtarılırken, Tel Aviv ve Yafa kentinde trafik durma noktasına geldi.
Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
04.01.2020 - 23:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : Tel Aviv,
673108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673108.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER