Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ve Kerbela’da, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi. Bağdat’ın merkezindeki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükûmet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ile siviller katıldı. Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı. Süleymani için bugün Meşhed’de, yarın Tahran’da ertesi gün de doğduğu yer olan Kirman’da tören düzenlenecek. Beş cenaze töreni ile ABD’ye olan öfkenin daha artması bekleniyor.

35 HEDEF BELİRLENDİ

Süleymani suikastına sert karşılık verileceğini duyuran İran’dan peş peşe açıklamalar geliyor. İran Devrim Muhafızları Kolordu Komutanı Gholamali Abuhamzeh, Orta Doğu’da ABD’ye ait hedeflerin belirlendiğini açıkladı. İran’ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyleyen Abuhamzeh “Hürmüz Boğazı’ndan çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri geçiyor. Bölgedeki önemli Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” sözleriyle Körfez’deki gemileri hedef alarak misilleme yapabileceklerini ima etti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi de “Herhangi bir duygusal ve aceleci harekette bulunmayı reddediyoruz. Ancak ülke halkı ve bölgedeki Müslüman milletlerin istediği intikamı alacağız” dedi.

KIRMIZI BAYRAK NE ANLAMA GELİYOR?

İran tarihinde “savaş ilanı” anlamına gelen kırmızı bayrak Şiilerin kutsal saydığı Kum şehrindeki Cemkeran Camii’ne çekildi. Şii geleneğindeki kırmızı bayraklar, haksız yere dökülen kanı sembolize eder ve katledilen bir kişinin intikamını almak için bir çağrı görevi görür.

CANLI BOMBA ÇAĞRISI

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah “Süleymani’nin katillerine adil bir ceza verilecek” dedikten sonra intihar eylemcilerinden harekete geçmelerini istedi. Gece boyunca Hizbullah’ın sosyal medya ve örgüt bürolarından canlı bomba olmak isteyenler için gönüllülük seferberliği başlattı. Irak’taki Haşdi Şabi de Hizbullah gibi kendi yandaşlarına “canlı bomba olun” çağrısında bulundu.

FÜZE SALDIRILARI YAPILDI

Bu arada ABD’ye yönelik ilk saldırılar dün akşam gelmeye başladı. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına iki füze atıldı. Saldırı sonrası büyükelçilikte uyarı sirenleri çaldı. Salahaddin vilayetinde yine ABD güçlerinin kaldığı Beled Üssü’ne füzeli saldırı düzenlendi.

ABD’DEN 3 BİN 500 ASKER

Gerilimin tırmanmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye 82’nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı. Hafta içinde sevk edilen 750 askerle toplam sevkiyat 3 bin 500’e yükselecek. Askerlerin bir kısmı Irak’a bir kısmı ise Kuveyt’e gönderilecek.