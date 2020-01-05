Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda İsrail’in, 2008-2018 yıllarında tedavi için abluka altındaki Gazze’den Batı Şeria veya İsrail’e geçmek amacıyla resmî başvuru yapan 179 bin 746 Filistinli hastadan 51 bininin talebini reddettiği kaydedildi. Gazze dışındaki bir hastanede tedavi olmak isteyen Filistinlilerin Beyt Hanun Sınır Kapısı’ndan geçmek için İsrail’e resmî başvuruda bulunması gerektiğine işaret edilen raporda, İsrail’in seyahat etmelerini engellemek, kontrol noktalarında kendilerini ve refakatçilerini gözaltına almak ve farklı şekillerde şantaj yapmak suretiyle Gazzeli hastalara yönelik kasıtlı şekilde kısıtlama uyguladığı vurgulandı. İsrail, 2006’dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.