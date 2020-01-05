Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Süleymani'nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek.
Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor
05.01.2020 - 09:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymani,ahvaz,cenaze,
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