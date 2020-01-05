Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Süleymani'nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek.