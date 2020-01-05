Pensilvanya Eyalet Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre, New York’tan Ohio’ya gitmekte olan bir tur otobüsünün, Pennsylvania eyaletinin Mount Pleasant şehrinde, bariyerlere çarparak devrilmesinin ardından 3 tır, tur otobüsüne çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Eyalet Polisi otoyolun uzun süreli kapalı kalacağını açıklarken, yaralıların yaşlarının 7 ile 65 arasında değiştiğini bildirdi. Yaralılardan 28'inin Mount Pleasant şehrindeki Frick Hastanesine ve 11'inin Monroeville Forbes Hastanesine nakledildiği açıklanırken, 21 kişinin ise bölgedeki diğer hastanelere gönderildiği ifade edildi.
ABD’de otoyol kazası: 5 ölü, 60 yaralı
05.01.2020 - 22:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 5 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.
Etiketler : ABD,
673311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673311.aspx
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