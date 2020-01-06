Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Uluslararası Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Shoigu'nun Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fidan ile ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Günü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması konusunda olası ortak eylemler hakkında görüştüğü bildirildi.