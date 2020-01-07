ABD'nin Bağdat’ta düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham meydana geldiği belirtildi. İzdihamda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı
07.01.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : kasım süleymani,
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