Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Mianvali bölgesinde bulunan Alam hava üssünden kalkan Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş jetinin kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Pakistan Hava Kuvvetleri de kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan 2019 yılının Temmuz ayında Pakistan’ın Rawalpindi şehrinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçuşu yapan küçük bir uçak düşmüş, en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.