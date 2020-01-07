Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede son gelişmeler ele alındı.