Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, Berlin sürecinde dahil ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'de toplantı yapacağını duyurdu.

İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya dışişleri bakanları ile AB tarafından Yüksek Temsilci Borrell'in katılımıyla düzenlenecek toplantıda Libya'da şiddetin sonlandırılması için atılması gereken adımların ele alınacağını aktaran Stano, ülkede artan gerginliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

Libya'da tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerginliği azaltması gerektiğine dikkati çeken Stano, toplantının ana gündem maddesinin Libya olacağını belirtti.

Stano, AB dışişleri bakanlarının cuma günü düzenlenecek olağanüstü toplantıda esas olarak İran konusunu ele alacağını ancak bugün de nükleer anlaşmanın gündeme gelebileceğini, diplomasi ve müzakerelerin çatışmanın yerine alması gerektiğini söyledi.

Hafter'in Trablus'a saldırısıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş; Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, başta ABD ve AB olmak üzere dünya genelinde kınanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi UMH, askeri okula düzenlenen saldırının, Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.