Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter’da Kanal İstanbul Projesi'nin tanıtımına yönelik paylaştığı Çince kısa film, Çin basınında geniş yer buldu.

"Halkın Günlüğü" gazetesi paylaşımı "Türk hükümeti Kanal İstanbul Projesi'nin uygulanmasını hızlandırıyor." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Gazete, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, "Çinli yatırımcıların söz konusu büyük ölçekli projeyle ilgilendiğine" yer vererek projenin, İstanbul Boğazı üzerindeki ulaşım baskısını hafifleteceğini, İstanbul'un kentsel manzarasını değiştireceğini ve tüm dünyanın projeye odaklanacağını belirtti.

Guangming Daily gazetesi de Altun’un paylaşımını "Türkiye Kanal İstanbul'un inşasını hızlandırıyor." manşetiyle vererek, projenin oluşturacağı istihdam ve Türkiye ekonomisine yapacağı katkıya dikkati çekti.

Haberde ayrıca projenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011 yılında açıklandığına da işaret edildi.

Çin Uluslararası Radyosu (CRI) da tanıtım filmini "Türkiye Kanal İstanbul'u tanıtan Çince kısa filmini yayınlandı." başlığıyla okuyucularına aktardığı haberde, kanalla ilgili görsel ve bilgilendirici grafiklere yer verdi.

Haberde, "Türkiye geçen 10 yılda İstanbul Havalimanı, Asya ve Avrupa kıtasını Marmara Denizi’nin altından bağlayan tüp geçit, üçüncü boğaz köprüsü dahil çok sayıda büyük ölçekli projeyi duyurdu." ifadeleri yer aldı.

Çin'deki sosyal mesajlaşma ve video paylaşım platformlarında da Kanal İstanbul’un tanıtım filmi paylaşıldı.