Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman'ın dün Beyaz Saray'da İran konusunda bir görüşme yaptıkları bildirildi.

Trump ile Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan bin Selman, isim zikretmeden İran ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

Washington'a Trump ile görüşmeye Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatı üzerine geldiğini anımsatan Bakan Yardımcısı bin Selman, Trump'a ülkesinin mesajını getirdiğini aktardı.

Halid bin Selman'ın paylaştığı fotoğraflarda, söz konusu görüşmeye Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in yanı sıra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Victoria Coates'in de katıldığı görülüyor.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray, dünkü görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.