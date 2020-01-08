Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin şimdi Irak'tan ayrılmasının "Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey" olduğunu savundu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını bir kez daha savunan Trump, Süleymani'nin Irak'ta Hizbullah'ın tepe yöneticisi ile seyahat ettiğini ve "kötü planlar" yaptığını iddia etti.

Trump, Süleymani'nin Barack Obama döneminde "terörist" kategorisinde tanımlandığını ve geçmişini iyi bildiklerini belirterek, yaptıkları işten emin olduklarını dile getirdi.

Süleymani'nin ortadan kaldırılmasıyla hem kendilerine hem de birçok ülkeye "büyük bir iyilik" yaptıklarını savunan Trump, "ABD, İran'dan gelebilecek herhangi bir karşı saldırıya cevap vermeye hazırdır ve bu olursa karşılığını vereceğiz" dedi.

IRAK'A ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI

Trump, ABD'nin Irak'tan ayrılmaya hazırlandığını belirten söz konusu mektupla ilgili olarak da değerlendirme yaparak, mektubun otantik olup olmadığını bilmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın sözlerini tamamlayarak, söz konusu mektubun "imzasız bir taslak metin" olduğunu vurguladı.

Trump, günün birinde Irak'ın ülkedeki Amerikan varlığıyla ilgili kendi kararını vereceğini, ancak şu anda bunun doğru bir zaman olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bir noktada biz Irak'tan çıkmak istiyoruz, sonsuza kadar orada kalacak değiliz fakat şu anda doğru zaman değil. Ayrıca bu ülkede ciddi miktarda paralar harcadık, eğer çıkacaksak onları telafi etmek isteriz. Eğer Irak, ABD askerlerini şimdi ülkeden çıkarırsa bu, Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey olur."

Trump, Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılması sürecinde "kendilerine saygılı davranılmaması durumunda" Irak'a ciddi yaptırımlar uygulayabileceğinin de altını çizdi.

"KÜLTÜREL ALANLARI VURMAYACAĞIZ" YORUMU

Daha önce İran'a ait bazı kültürel alanları da vurabileceğini dile getiren Trump, bu seferki açıklamasında ise önceki yorumundan geri adım attı.

Trump, "herhangi bir kültürel alan söz konusu olduğunda uluslararası kurallara uyacaklarını" vurguladı.

"LİBYA KONUSUNDA HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, Libya konusunda ilgili ülke liderleriyle görüştüğünü, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kısa süre önce konuştuğunu aktardı.

Trump, "Şu anda birçok ülkenin Libya'da dahli var; Rusya'nın ve diğer ülkelerin. Bu ülkelerle görüşüyoruz. Bizim net bir duruşumuz var. İşe yarayacak bir barış planı üzerinde çalışabilir miyiz diye buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu bölümde yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın provokatif olduğunu" savunurken, Trump bu hususta bir yorumda bulunmadı.

Öte yandan Trump, Yunanistan ile F-35'ler konusunda görüşmeler yapacaklarını ve şartların uyuşması halinde uçakların satışının mümkün olabileceğini kaydetti.