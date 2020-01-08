Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Irak’ta suikast sonucu öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreni faciayla sonuçlandı. Irak’ın başşehri ve İran’ın üç şehrinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından Süleymani’nin cesedi Kirman şehrine getirildi. Süleymani buradaki töreni müteakiben toprağa verilecekti. Ancak tören sırasında yaşanan izdihamda 50 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi de yaralandı. Bunun üzerine cenaze töreninin ve Süleymani’nin defninin bugüne ertelendiği duyuruldu. Ancak defin işlemi akşamın ilerleyen saatlerinde gerçekleştirildi. Cuma günü öldürülen komutanın cenazesi bir kamyon refakatinde Irak’ın büyük şehirlerinde gezdirilmeye başlamıştı.

İRAN TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Suikast sonrası İran’dan ABD’ye tehditler gelmeye devam ediyor. İran’ın dinî lideri Ali Hamaney’in Temsilcisi Hasan Amuli “ABD’nin azı dişini sökeceğiz. Amerika’nın bütün hedefleri masamızda. Doğru anı bekliyoruz” dedi. İran’ın Irak’ta bulunan en üst düzey komutanı olarak tanınan ve ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olan Ali Şamkani ise ülkesinin misilleme olarak 13 intikam planı hazırladığını duyurdu.

KUDÜS GÜCÜNE EK BÜTÇE

İran Meclisi, Ali Hamaney’in talimatıyla Kudüs Gücü’nün bütçesini artırdı. Meclis Başkanı Ali Laricani “Bölgedeki direnişin sorumluluğunu üstlenen Kudüs Gücü’nü desteklemek amacıyla, Ulusal Kalkınma Fonu’ndan Kudüs Gücü’ne 200 milyon avro tahsis edildi” dedi.

ABD: İHMALKÂRLIK OLURDU

Kasım Süleymani’nin ABD kuvvetlerine yönelik saldırı planı içinde olduğu istihbarat verilerini incelediğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley “O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi, ölçü ve çerçevesi bakımından oldukça netti” dedi. Milley, Süleymani’yi öldürme kararını almamış olsalardı Amerikan kuvvetlerine yönelik ihmalkârlık etmiş olacaklarını söyledi.

ABD 6 B-52'Yİ GÖNDERECEK

İran ile gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Hint Okyanusu’ndaki Deigo Garcia adasına 6 adet B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir ABD yetkilisi “İran’a müdahale etmek üzere uçaklar hazır bekletilecek. Ancak henüz bir operasyon talimatı verilmedi” dedi. Diego Garcia adası Hint alt kıtasının güneydinde ve İran’ya yaklaşık 4 bin kilometre mesafede yer alıyor. ABD’nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu’ndaki bir adaya yollamayı planlama sebebinin, söz konusu adanın İran’ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.