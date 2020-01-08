Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi ve Rusya’nın saldırılarından kaçarak, güvenli bölgelere göç eden ailelerin hayatı, yürek burkuyor. Sarmada ilçesi yakınlarındaki bir tarlaya kamp kuran aileler, yaşadıkları birçok sıkıntının yanı sıra yağışlar ve soğuk hava nedeniyle de zor günler geçiriyor. Siviller, kamp ortasına koyulan ve yağmur suyuyla günde bir defa dolan plastik su depolarıyla içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalışırken, 130 ailenin yaşadığı kampta yalnızca dört tuvalet bulunuyor. Yaklaşık iki haftadır yağışın etkili olduğu bölgede hava sıcaklığı, geceleri sıfır dereceye kadar düşüyor.

İdlib’in güneyinden ailesiyle kampa gelen 13 yaşındaki Erva Mervan “Yemeğe ihtiyacımız var. Battaniye ve çadır gibi, birçok şeye ihtiyacımız var. Soğuk ve yağış, çok fazla. Burada Esad’ın bombardımanından kaçıp geldik. Fakat burada yaşamak, Esad’ın bombardımanından daha zor” şeklinde konuştu.

Dört çocuk annesi Semir Abdullah Casım ise “Çadırımızı sel vurdu. Isınmak için eski ayakkabıları, kumaş parçalarını bulup yakıyoruz. Öğlen üç tane yumurta ile ekmek yedik. Akşam ise yemeğimiz yok. Cebimde sadece bin - bin 200 Suriye lirası (7-8 lira) para var. Dün ne yediğimizi hatırlamıyorum. Sadece ekmek yemiş olabiliriz” diye konuştu.

Altmış yaşındaki Um Hüseyin de “Burası çamur deryası. Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz. Beraberimizde getirdiğimiz eşyaları kırıp yaktık. Saman dolu poşetleri yırtıp içindekilerini yakarak ısınmaya çalıştık. Üstelik gelinlerim de hamile...” ifadelerini kullandı.