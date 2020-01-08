Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürmesiyle tırmanan ve bugün İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki Aynul Esad ve Erbil'deki üsse roketli saldırılarıyla üst seviyelere ulaşan gerilim, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin programında değişikliğe neden oldu. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Abe'nin planlanan Orta Doğu gezisinin bölgedeki gerginlik nedeniyle iptal edileceği öğrenildi. Abe'nin, Cumartesi başlayacak Orta Doğu seyahati kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

SDF gündemi

Japon basınına yansıyan haberlere göre, iptal edileceği öğrenilen seyahat sırasında, Abe'nin denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme kararı ile ilgili muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyordu.

Abe'den hükümete talimat

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırısı, Japonya'da hükümeti alarma geçirdi. Hükümet üyeleri, bu sabah yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında son gelişmeleri masaya yatırdı. Başbakan Shinzo Abe, Başbakan Yardımcısı Taro Aso, Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Savunma Bakanı Taro Kono ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin katıldığı toplantıda, Abe'nin kurmaylarına gelişmeleri yakından takip ve analiz etme ve ilgili bölgelerdeki Japon vatandaşlarını korumak için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği öğrenildi. Abe, hükümet yetkililerine mümkün olan tüm diplomatik çabalar için diğer ülkelerle işbirliği yapılması konusunda da çalışma talimatı verdi.

Diplomatik çaba çağrısı

Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacağını ve Orta Doğu bölgesindeki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Suga, Japonya’nın tüm tarafları gerginliği azaltmak için diplomatik çaba göstermeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.