Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’ın misilleme maksadıyla 2 ABD üssünü vurmasının ardından generallerini arkasına alıp gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, misillemeye karşılık vermeyeceği mesajını verdi.

Sözlerine, “Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran’ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek.” ifadeleri ile başlayan Trump, İran’ın iddialarının aksine saldırıya uğrayan ABD üslerinde erken uyarı sistemleri sayesinde herhangi bir zayiatın olmadığını söyledi.

Amerikan kuvvetlerinin tüm tedbirleri aldığını anlatan Trump, “İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey.” değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran’a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya da açık olduklarını bildirdi.

“Eğer canınıza değer veriyorsanız insanlarımızı tehdit etmeyin” diyen Trump şöyle konuştu: “İran’ın saldırganlığına karşı seçeneklerimizi değerlendirirken ABD İran’a son derece cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacaktır.”

İran’a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, “Bugün NATO’ya Orta Doğu’daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim.” ifadesini kullandı.

İran’ın refaha ulaşabilmesi ve büyük potansiyelini gerçekleştirebilmesi için uygun bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Trump, “Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, ve Çin artık İran anlaşmasının geçmişte kalan kalıntılarından uzaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

Trump, DEAŞ’in lideri Bağdadi’nin öldürülmesini de hatırlatarak, “DEAŞ İran’ın da doğal düşmanıdır ve DEAŞ’ın yok edilmesi İran’ın da çıkarınadır. Bu konuda ve farklı ortak öncelikler konusunda birlikte çalışmalıyız” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, sözlerinin sonunda İran’a şu çağrıda bulundu: “İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır.”