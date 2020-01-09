Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca kuruluş, dumanları gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika’ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlıların hayatının olumsuz etkilenmesinin beklenmediği kaydedildi. Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin’den de görülebildiğini açıklamıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, mağdurlara destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten 1,4 milyar dolar ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.