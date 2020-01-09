Ayrıca kuruluş, dumanları gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika’ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlıların hayatının olumsuz etkilenmesinin beklenmediği kaydedildi. Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin’den de görülebildiğini açıklamıştı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, mağdurlara destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten 1,4 milyar dolar ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.
Dumanlar Brezilya’dan görünüyor
09.01.2020 - 05:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Avustralya’da bir türlü söndürülemeyen yangınlar sebebiyle dumanların Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını açıkladı.
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673976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/673976.aspx
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