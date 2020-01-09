Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti. Düşen uçağın Endonezya’da 189, Etiyopya’da ise 157 kişiye mezar olan sabıkalı Boeing 737 Max’lerden biri olabileceği ihtimalini akla getirdi. Yapılan incelemede uçağın Max değil fakat Boeing’in 737 serisine ait 800 modeli olduğu ortaya çıktı. Kaza, 737 serisinin ölümcül sabıkasına bir yenisini daha eklemiş oldu. Ukrayna Uluslararası Hava Yolları kaza sonrası yaptığı açıklamada, uçağın üç senelik olduğunu ve iki gün önce bakımının yapıldığını söyledi. Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ise “Bu trajediye neyin sebep olduğunu öğrenene kadar, Ukraynalı hava yolu şirketlerinin İran hava sahası üzerindeki uçuşlarını durdurma kararı aldık” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de spekülasyondan kaçınma çağrısında bulunarak olayın araştırılması için savcılığa talimat verdiğini söyledi. Öte yandan kazadan önce pilotun acil iniş isteğinde bulunmadığı öğrenildi. iran İHA



İKİ GÜN ÖNCE BAKIMI YAPILAN UÇAK DÜŞTÜ





Ölenlerin Milliyetleri





İran, karakutuyu Boeing’e vermiyor

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, 176 kişiye mezar olan Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının karakutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza sebebiyle düştüğünü duyurmuştu.



Füzeyle mi düşürüldü?

İran, ABD’ye ait iki üssü vurdu. Olaydan kısa bir süre sonra 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası yaşandı. Akıllara “Füzeyle düşürüldü” iddiaları geldi. Konuyla ilgili İran açıklama yaptı: Füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı. Kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması sebebiyle yaşandı.



Art arda iki deprem

İran’da biri 4,9 diğeri 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem oldu. Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bir saat sonra meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki ikinci deprem ise Borazcan şehrinin

17 kilometre uzağında oldu.