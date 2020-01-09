Suriye’nin Resülayn ilçesinin güney bölgesinde yer alan Mişrafa köyünde teröristler tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, 1 sivilin yaralandığı belirtildi.
Resülayn’da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü
09.01.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Resülayn ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,bombalı saldırı,
674075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674075.aspx
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