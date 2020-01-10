İran'da düşen yolcu uçağıyla ilgili İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Johnson; "İran o uçağı kasıtsız şekilde düşürmüş olabilir" dedi.
Johnson: Uçağı İran'ın düşürdüğü bulgusu var
10.01.2020 - 00:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da düşen yolcu uçağıyla ilgili İngiltere'den açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Johnson; "İran o uçağı kasıtsız şekilde düşürmüş olabilir" dedi.
Etiketler : İran',
674152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674152.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER