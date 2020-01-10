Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine hafta başında Deyrizor’daki ana karargâh ve bazı askeri noktalarında konuşlu terörist unsurları ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştiren İran, şimdi Araplardan silahlı güç kurma yoluna gidiyor. İranlı komutanlar, işsizlik ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Deyrizor’da aylık 160 bin Suriye lirası (Yaklaşık 1100 lira) maaş vaadiyle son üç günde 2 bin 500 yerel Arap sakininin kaydını aldı. İran’ın Suriye’de Araplardan silahlı güç kurması bir ilk niteliği taşıyor. İran ayrıca Pakistan ve Afganistan kökenli Şiileri Orta Doğu’daki çatışma bölgelerinde savaştırarak kullanma siyasetini Süleymani’nin öldürülmesinden sonra da devam ettiriyor. İran Devrim Muhafazları Ordusu mensuplarının komutasındaki Fatimiyyun Tugayı adlı terörist grup, ülkenin farklı yerlerinden Afganistan kökenli unsurları Deyrizor kırsalının Şamiye bölgesine sevk etmeye başladı. Ayyaş ve Harabaş mıntıkaları çevresine hendekler kazan örgüt, Irak ve Lübnan Hizbullahı’nın silahlı unsurlarını ise Sina, Maseken, Maari, Kudüs Hastanesi ve Badia’daki yerleşim bölgelerinde kullanıyor. ABD de Deyrizor’a askeri takviye ve lojistik göndermeye devam ediyor. Haseke’deki Şeddadi askeri askeri üssünden çok sayıda askerle onlarca zırhlı araç ve tırı, Deyrizor’daki üslere gönderen ABD önceki akşam da Irak’ın kuzeyindeki Simelka sınır kapısından bölgeye 140 tır sevk etti. ABD, iki gün önce de Deyrizor kırsalında yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ile Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını muhtemel İran saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlarla güçlendirmişti.