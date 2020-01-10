Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, ABD’yi hedef almaya devam edeceklerini söyledi. İsfahan’ın Erdistan ilçesinde konuşan Iraki “Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ali Hamaney’in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan daha sert bir intikam alacaktır” dedi. ABD’nin öldürdüğü İranlı komutan Kasım Süleymani’nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Gani de benzer bir açıklamada bulundu. Gani, İran devlet televizyonuna yaptığı konuşmada “İran, ABD’den yakında daha sert bir intikam alacak” dedi.

İSTESEYDİK 500 KİŞİ ÖLÜRDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise, ABD’nin Irak’ta bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısının detaylarını paylaşarak, “Operasyonu 500 kişi ölecek şekilde tasarlayabilirdik” dedi. Hacızade, “Karşılık gelmesi durumunda ABD’nin Irak ve çevredeki diğer üsleri de hedeflerimiz arasındaydı. Düzenlenen operasyonda Fetih 313 ve Kıyam füzeleri kullanıldı. Operasyon sonrası ABD helikopterleri yaralıları Ürdün ve Irak’taki hastanelere taşımak amacıyla en az 9 uçuş gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Bu arada REUTERS, dün akşam Irak’ta ABD üssü yakınlarına yine roket düştüğü bilgisini geçti.