Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı. Kasım ayı başından bu yana Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı 379 bin 523’e bine ulaştı. Sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı bölgelerine gidiyor. Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha sınıra gelmesinden endişe ediliyor. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması sebebiyle gelen siviller sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı her gün bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor ancak on binlerce insan yardım bekliyor.