Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, saray görevlerinden çekildiklerini açıkladı. Bu karar, başta Buckingham Sarayı ve İngiltere olmak üzere dünyanın gündemine oturdu. İkilinin kararı alırken Prens William da dâhil aile üyelerine danışmadığı ifade edildi. İkili yaptığı açıklamada, “Artık İngiliz Kraliyet ailesinin resmî görevlerini üstlenmeyeceğiz. Kendi paramızı kazanacağız. Ekonomik bağımsızlık istiyoruz” dedi. Fakat ayrılığın, aile içi problemler, iki gelin arasındaki çekişmeler ve Harry’nin annesinin intikamını babasından almak için gerçekleştiği iddia edildi. Ayrıca Markle’ın sarayda böşrolü Kate Middleton’a kaptırdığı ve ikinci sırada kalmak istemediği de konuşulanlar arasında. Birçok kimse Meghan’ın böyle bir manevrayla Hollywood yapımlarında başrolü kapacağına ve 2020’de en pahalı oyuncu anlaşmasına imza atacağına kesin gözüyle bakıyor. Şok karar ülke basınında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesi kullanıldı. Kraliçe’nin kararı, televizyondan öğrenerek sırtından vurulmuş hissettiği ve Harry’ye çok öfkeli olduğu da belirtildi.

Kraliçe’den boykot

Kraliçe II. Elizabeth’in yeni yıl için ekran karşısına geçtiği görüntülerde masasında Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğulları Archie’nin bulunmaması, yaşananların habercisi olmuştu.

Kral Edward gibi...

Markle ile Harry’nin saraydan ayrılması, kraliyet ailesinde tarihî bir olayı hatırlattı. Önceki Birleşik Krallık Kralı VIII. Edward, Amerikalı Wallis Simpson ile evlenebilmek için tahttan feragat etmişti. Böylece Edward, kendi isteğiyle tahtı bırakan ilk İngiliz kralı olmuştu. Şimdiki kraliçe II. Elizabeth’in amcası da olan Edward tahtta sadece 325 gün kaldı.