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İran'dan düşen uçakla ilgili 'kara kutu' açıklaması
10.01.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi.
Etiketler : iran,ukrayna,düşen uçak,kara kutu,
674245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674245.aspx
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