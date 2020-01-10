Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.
Irak'tan ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için talep
10.01.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.
Kaynak: AA
Etiketler : ırak,
674283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674283.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER