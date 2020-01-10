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İran düşen uçağın nedenini yarın açıklayacak
İran düşen uçağın nedenini yarın açıklayacak
10.01.2020 - 22:33 |
Son Güncelleme:
10.01.2020 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak.
İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak.
Etiketler :
İran,
674354
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674354.aspx
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