Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ayından beri devam eden yangınlar, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. 27 kişinin öldüğü yangınlarda bir milyardan fazla canlı öldü. Ancak kâbus bitmiş değil. 40 dereceyi aşan sıcaklık ve sert rüzgâr sebebiyle alevler yeniden yayılmaya başlayınca, Avustralyalı yetkililerden “şansınız varken kaçın” açıklaması geldi. Victoria eyaleti yönetimi 240 bin kişinin cep telefonlarına acil durum mesajı göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi. Yeni tehdidin sebebi ise 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve yeniden şiddetlenen rüzgarlar. Ülke çapında 170 noktada yangınlar devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükselirken 10,3 milyon hektar alan kül oldu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya’da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulundu.