Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya girişimlerine dair değerlendirmelerde bulunan Di Maio, "Birkaç gün önce İstanbul'da Türk Bakan Çavuşoğlu ile görüşmemde Libya için Rusya, Türkiye ve İtalya olarak bir masa etrafında toplanıp, çalışma konusunda anlaştık. Ayrıca, Libya’nın komşularının da Berlin Konferansı’na dahil edilmesini talep etmiştik. Cezayir de dahil olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Di Maio, ülkesinin girişimleri doğrultusunda, hafta içinde Libya'nın doğusundaki isyancıların lideri Halife Hafter’in Roma’da olması sebebiyle İtalya'nın başkentine gelmeyi son anda iptal eden Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın bugün Roma'ya geleceğini açıkladı. Serrac, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlık sarayı Chigi'de görüşecek.

Malta'dan ev sahipliği teklifi

Libya’ya yönelik bir açıklamada bu ülkeye Akdeniz üzerinden komşu olan bir diğer AB üyesi Malta’dan geldi.

Malta hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Malta’nın dün Brüksel’de olağanüstü toplanan AB Dışişleri Konseyinde, Libya’daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin krizin yatıştırılmasında rol oynaması çağrısı yaptığı belirtildi.

Malta’nın Libya’da askeri çözüme değil, siyasi çözüme inandığı ve bu kapsamda "Berlin Konferansı Süreci"ni desteklediği vurgulanan açıklamada, Malta Dışişleri Bakanlığının, "Berlin Süreci"ne yardımcı olmak maksadıyla barış görüşmelerine ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.