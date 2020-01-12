Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkoy Botchwey ile İstanbul’da görüştü. Libya’daki gelişmelere ilişkin soruları cevaplayan Çavuşoğlu şunları söyledi: Ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı ortak çağrıda bulundu. Türkiye olarak biz tek meşru ekip Fayez Al Sarraj yönetimini ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter’i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus’la temasa geçtik ve o akşam Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Hafter tarafından basına yansıyan açıklamada tam tersi çıkışlar yapıldı. Burada bunu bozmaya çalışan bazı komşu ülkeler var. Avrupa’dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Libya’da kaosun devam etmesine sebep olan Fransa... Burada Rusya bir aktördür. Rusya ile Suriye konusunda da çok çabalar sarf ettik. Bizim burada Hafter’i yok saymamız da söz konusu değil. Hafter Libya’da bir aktör ama meşruiyeti yok. Hafter önce ateşkese riayet edecek sonra siyasi sürece gideceğiz. Ateşkes için her türlü yöntemi destekliyoruz. Biz üstlendiğimiz görevi sürdüreceğiz. Sonrasında da başarıyla gerçekleşecek bir siyasi süreç için ne gerekiyorsa yapacağız.

İNŞALLAH ATEŞKES KALICI OLUR

İdlip’deki gelişmelere ilişkin Çavuşoğlu “Askerî çözümle hiçbir yere varılmayacağını rejimin de anlaması gerekiyor. İlan edilecek ateşkes inşallah kalıcı olur” dedi.