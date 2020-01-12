Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv merkezli insan hakları kuruluşu "Sivil Haklar Derneği"nce yayımlanan raporda, Doğu Kudüs'teki İseviyye beldesinde aylar önce başlatılan güvenlik operasyonlarında bazıları 12 yaş altındaki 600'den fazla Filistinli çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan ve yaşı 13 olan Filistinli bir çocuğun ifadesinin aktarıldığı raporda, çocuğun, anne babasının evde olmadığını söylemesine rağmen polislerce güç kullanılarak adreslerine baskın düzenlendiğini söylediği kaydedildi.

Raporda "4 polis eve girdi. Biri boynumdan tuttu ve başımı koltuğa vurdu. Sonra sert bir cismi başıma vurdu. Herhalde gaz bombasıydı. Çok korkuyordum. Ellerimi plastik kelepçelerle bağladılar ve beni dışarı çıkardılar. Küçük kardeşlerim gözyaşları içinde bağırıyorlardı." şeklindeki ifadesine yer verilen çocuğun sorgulandıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Raporda İsrail polisinin, İseviyye'de küçük yaştaki çocuklara yönelik ihlaller gerçekleştirdiği bildirildi.

Yasaların, polislere gerekli koşullarda talimatları aşma izni verdiğine işaret edilen raporda, bu istisnai durumun her durumda geçerliliğinin mantıksız olduğu, polisin bu koşullar için herhangi bir kanıt sunmadığı belirtildi.

İsrail polisinin,12 yaşındaki çocuğu 20 yaşındaki abisiyle gözaltına aldığı, devriye aracında yaşanan dehşetin ardından soruşturmaya tabi tutuldukları ve serbest bırakıldıkları kaydedilen raporda, küçük çocuğun okuyamamasına rağmen İbranice belgeyi imzalamaya zorlandığı ifade edildi.

İsrail polisinin 3 ay önce de İseviyye’de 11 yaşındaki çocuğu gözaltına aldığı ve polis merkezine götürmeden önce mahallede devriye gezdiği anlatılan raporda, sosyal medyada çocuğa ait görüntülerin yer aldığı, yaşadığı korku ve baskının belgelendiği belirtildi.

Sivil Haklar Derneğinin avukatı Tal Hassin de İsrail polisi hukuk danışmanı Ayelet Elisher'e yazdığı mektupta "Ne yazık ki İseviyye’ye giden yolda hukuki talimatlar bir kenara bırakıldı." ifadesine yer verdi.

Mektupta Küçük Yaştakileri Koruma Kanunu'nda belirli istisnalar olduğunu bildiklerini ancak bu istisnaların nadiren uygulanması gerektiğini vurgulayan Hassin, örneklere bakıldığında İseviyye bölgesinde istisnaların kaideye dönüştüğünün görüldüğüne işaret etti.

İsrail yasaları, çocukların gece vakti ya da eğitim kurumlarında gözaltına alınmasını ve gece vakti sorgulanmasını yasaklıyor ancak İsrail polisi, söz konusu Filistinli çocuklar olunca bu yasaları görmezden geliyor.