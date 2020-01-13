Conte, Ankara'dan ayrılmadan önce İtalyan basınına Türkiye ziyaretine  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın Libya'da demokratik bir süreç başlatmak istediğini, bunun  da zaman aldığını anlatan Conte, "Bunun için çeşitli adımlardan geçmeliyiz,  gündemi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile paylaşıyoruz ve tabii diğer tüm  aktörlerin birleşmesi gerekecek. Libya'da başrolde olabilecek tek bir devlet yok,  öyle ki bir çatışma var. Böyle düşünmek kibirli ve gerçekçi olmayan bir tutum  olur. Libya'da kimse kendi kişisel çıkarları için rol oynamayı düşünemez. Şunu  söylemem lazım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da da böyle bir izlenimim olmadı."  ifadelerini kullandı. 

İtalya'nın Libya krizinde bir tarafta yer alamayacağını, bunun tarihi,  ekonomik, kültürel nedenleri olduğunu belirten Conte, "Biz nüfuz gücümüzü Libya  halkının refahı, özerkliği ve bağımsızlığına yönlendirmek istiyoruz. Libya halkı  için çalışmalıyız." dedi.

Conte, kendilerini, barış sürecinin kolaylaştırıcılarından biri olarak  tanımlarken, dış politikada bu tür karmaşık durumları, statlardaki taraftarlar  gibi heyecanla ele almamaları gerektiğini söyledi.

Giuseppe Conte, "Türk ve Rus girişimine olumlu bakıyorum. Şimdi bu  önemli sonuç ancak iki ülke bütün ajandayı dikte edemez. Bu nedenle Berlin’de  hepimiz birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Başbakan Conte, İtalyan basınında, kendisinin çarşamba günü Libya’nın  doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile BM nezdindeki  meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Roma'da bir araya  getirmek istediğine dair yorumlar gördüğünü ifade ederek, "Bunu dile getirmek,  Libya dosyasını bilmediğiniz anlamına gelir. Böyle bir şey kesinlikle  düşünülmedi. Ben bunu geçen yıl deneyimledim. Daha savaş yokken düzenlediğimiz  Palermo Zirvesi’nde onları bir masaya oturtmanın zorluğunu gördüm." dedi. 

İtalya Başbakanı, Ankara’dan ayrılarak, Libya gündemli turunun ikinci  ayağı olan Mısır’ın başkenti Kahire’ye geçti.  

 