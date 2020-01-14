Çin’in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.
Çin’de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı
14.01.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin’in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin,otobüs kazası,
674978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/674978.aspx
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