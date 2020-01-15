Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesindeki öğrenciler tarafından düzenlenen gösterilerde uçağın düşürülmesine sebep olanların cezalandırılması ve yetkililerin istifası talep edildi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 176 kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili “Bu trajik bir olay ve çok dikkatli bir şekilde incelenmeli. Uçak kazasından sadece bir kişi sorumlu tutulamaz. İran halkı bilmelidir ki böyle bir hata tekrar edilmeyecek” diye konuştu. Bunun ardından İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, yolcu uçağının düşürülmesiyle alakalı soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanların yaklaşık otuz kişi olduğu öğrenildi.