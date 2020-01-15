Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Krefeld kentinde, Türklere ait bir kafeye gece yarısı dört kişi saldırı düzenledi. Sabaha karşı kafeye gelen maskeli dört kişi, ellerindeki silahlarla kafede bulunanları önce tehdit etti, ardından para istedi. Kafe içerisindeki bir kişi saldırganlar ile tartışınca, 44 yaşındaki kişi kafasından darbe alarak yaralandı. Saldırganlar, içeridekilerden paraları alarak bir araç ile kaçtı. Görgü tanıkları, saldırganların Sırpça konuştuklarını belirterek, aynı kişileri bir gün önce kafe önünde gördüklerini ve ortalama 45 yaşında olduklarını söyledi.

Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.