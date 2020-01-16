Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Enerji Bakanlığı dün itibarıyle Mısır’a doğalgaz ihracatının başladığını açıkladı. Bu adımın her iki ülkenin de ekonomik çıkarlarına hizmet edeceği belirtilen bakanlık, gazın bir kısmının Mısır’da sıvılaştırılarak Avrupa’ya ihraç edileceğini kaydetti. Bu gelişmeyle, 2005-2012 döneminde İsrail’e doğalgaz ihraç eden Mısır, artık Tel Aviv yönetiminden doğalgaz ithal eden ülke konumuna düştü. İsrail’e ait Leviathan ve Tamar doğalgaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran şirketler ile Mısır’ın Dolphinus Şirketi’nin 2019’da yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 15 yıl boyunca 19,5 milyar dolar değerindeki 85 milyar metreküp gazı Mısır’a ihraç edecek. İsrail, Akdeniz’deki doğalgaz sahalarından Leviathan’dan çıkan gazı 1 Ocak’ta Ürdün’e de ihraç etmeye başlamıştı. Enerji konusunda bugün bölgeyi yakından ilgilendiren bir gelişme yine Mısır’da gerçekleşecek. Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) Bakanlar Toplantısı, İsrail’in de aralarında bulunduğu altı ülkenin katılımıyla (Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün) başkent Kahire’de düzenlenecek. Toplantıya Filistin Enerji Bakanının da katılacağı iddia edildi ancak Filistinli yetkililer “Toplantıya katılım olmayacak” açıklamasında bulundu. Altı ülke Kahire’de DAGF’ı bölgesel bir doğal gaz örgütüne dönüştürmek için bir anlaşma imzalayacak.