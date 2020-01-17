Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li bir yetkili, Irak ve ABD güçlerinin DEAŞ’a karşı bazı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını, ancak bunların sayısının önceki dönemlere kıyasla fazla olmadığını ifade etti. Iraklı güçlere yeniden askeri eğitim verilmesi için de detaylar üzerinde görüşüldüğünü belirten ABD’li yetkili, eğitim programına kısa sürede başlanabileceğini söyledi. ABD, 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı’nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in konvoyuna hava saldırısı düzenleyerek iki komutanı öldürmüştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad Hava Üssünü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Irak’ta görevli ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ise artan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetleri ve operasyonlarını askıya aldığını açıklamıştı.