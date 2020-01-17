Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de zaman zaman eleştirdiği hükümetin ekonomideki icraatları, son dönemde tepki toplamaya başladı.

Putin’in Federal Mecliste bazı alanlarda ekonomik iyileştirmelere yönelik mesajları içeren konuşması, Rus ekonomisinde halkı doğrudan ilgilendiren konularda sorunlar yaşandığının en yetkili ağız tarafından itiraf edilmesi olarak okundu.

Medvedev, 2012’den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Son dönem başbakanlığı öncesinde devlet başkanlığı da yapan Medvedev, 2011’de bir sonraki başkanlık seçiminde aday olmayacağını, bu görev için Putin’i destekleyeceğini açıklamıştı.

Düzenlenen seçimlerde Putin tekrar devlet başkanı seçilirken, Medvedev ise başbakan olmuştu.

Sık sık eleştirilerin hedefi oldu

Medvedev, başbakanlığı süresince Rusya’daki muhalefet tarafından çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Emekli bir kadının maaşların yükseltilmesi talebine karşılık Medvedev, , “Para yok, ama dayanın” şeklinde yanıtlayarak uzun süre eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.

Medvedev hükümetinin, Rus halkının tepkisini alan bir başka icraatı ise emeklilik reformu oldu.

Emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için 55'ten 63'e yükseltilmesi nedeniyle, ülkenin birçok şehrinde binlerce vatandaş, protesto gösterileri düzenledi.

Medvedev hükümeti, ulusal projeler stratejisini hayata geçirmede başarılı olamadığı için geçen yıl dolaylı bir şekilde Putin’in de eleştirilerine maruz kaldı.

Putin, 2018’de dördüncü ve son dönemi için başkan seçilmesinin ardından, “ulusal projeler” stratejisini duyurmuştu.

Ulusal projeler, Putin’in Rus ekonomisini canlandırmak ve düşük büyüme oranını artırmak için tasarlanan devasa altyapı yatırımları ve ekonominin modernleştirilmesine yönelik adımları içeriyor. Putin, projelerin 2024’e kadar 1,7 trilyon rublelik bütçeyle uygulanması için Medvedev ve hükümetini görevlendirmişti.

Projelerin uygulanmasıyla Rus halkının yaşam koşullarında iyileşmelerin meydana gelmesi bekleniyordu ancak olmadı.

Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, “Çoğu insanın yaşam koşullarında iyileşme hissettiğinden emin değilim.” eleştirisinde bulunarak, memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Ekonomik sıkıntılar desteği azalttı

Düşen petrol fiyatları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar ile Rus halkının düşen gelirleri de Medvedev ve hükümetine yönelik eleştirilerin bir başka kaynağı oldu.

Halkın ekonomideki gidişattan memnuniyetsizliği üzerine muhalif bazı figürlere uygulanan kısıtlamalar da kapsamlı protesto gösterilerine neden oldu.

Rusya'da, Eylül 2019’da düzenlenen Moskova şehir meclisi seçimlerine giren bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle yapılan gösterilere on binlerce insan katıldı.

Medvedev’in başkanı olduğu iktidardaki Birleşik Rusya Partisine vatandaşların desteği de azalmaya devam ediyor.

Parlamento seçimlerinin 2021'de yapılması planlanıyor, ancak anketlere göre Birleşik Rusya Partisini, Rusların sadece yüzde 33'ü destekliyor. Partiye yönelik destek o kadar azaldı ki son düzenlenen belediye seçimlerinde, partinin bazı adayları seçime bağımsız olarak katılmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Medvedev’in, Batılı ülkelerin 2011’deki Libya harekatına yeşil ışık yakması ve ardından Libya’daki sürecin Rusya aleyhine gelişmesi de Putin tarafından sık sık eleştirilmişti.

Reform talepleri istifa getirdi

Putin'in, Federal Mecliste siyasi sisteme yönelik reform talepleri, Medvedev hükümetin istifasının nedenlerinden biri oldu.

Rus parlamentosu ve hükümetinin güçlendirilmesine yönelik yapılacak anayasal değişikliklerin önünü açmak amacıyla yeni kabinenin göreve gelmesi için Medvedev hükümeti istifa etmek zorunda kaldı.

Putin, anayasal değişikliklerin yapılacağı yeni sisteme geçiş sürecine uygun bir isim olarak da teknokrat bir ismi uygun gördü.

Uzun yıllar devlette vergi uzmanı olan ve son 10 yıldır da Rusya Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürüten Mihail Mişustin, sürpriz bir şekilde başbakan oldu.

Başkanlığı döneminde, federal bütçenin vergi tahsilat gelirlerini yaklaşık 3 katına çıkarması Mişustin’in en önemli avantajlarından birisi olarak görüldü.

Dijitalleşme sürecine de önem veren Mişustin'in ön plana çıkan bir diğer özelliği ise Putin ve Rus güvenlik servislerinin önde gelen isimleriyle sık sık buz hokeyi maçları yapması oldu.